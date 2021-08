Relator de radio denuncia agresión de Luis Marcoleta

Relator de la Radio Futura le consultó a Marcoleta si había pensado en renunciar de acuerdo a los resultados mostrados por los rojinegros.

“Yo soy ganador, fíjese. Soy el entrenador más exitoso de esta división. Tengo diez torneos, soy más ganador que cualquiera... Incluso más ganador que usted. No me responsabilice a mí de los últimos resultados de Rangers”, contestó el técnico.

“Tengo la responsabilidad de lo que yo estoy haciendo en mi proceso. Todavía no culmina mi trabajo, pero no soy de abandonar el barco ni lo voy a abandonar. Para irme de Rangers de Talca me tienen que echar. Soy de dar la cara, de poner el pecho a las balas, de seguir perseverando y eso me ha llevado a tener éxito en los equipos que he estado”, complementó.

Medel comentó: “Señor Marcoleta, usted será ganador en el fútbol, pero nunca se podrá comparar conmigo que soy un profesional de la salud y llevo dos años en la primera línea salvando vidas. Mi mundo no es la radio. Piense antes de actuar. Me parece que usted no se merece estar en una institución centenaria como Rangers de Talca”, cerró en su denuncia.

Por su parte, desde Rangers señalaron a El Deportivo que durante la tarde de este lunes se reunirán el presidente Felipe Muñoz y el gerente Boris González junto a Marcoleta para conocer la versión del cuerpo técnico.

El club talquino compartió en sus redes sociales un comunicado en el que señala que “el club de deportes Rangers lamenta profundamente el incidente en el que se ha visto involucrado nuestro director técnico Luis Marcoleta Yáñez y el profesional de las comunicaciones señor Juan Antonio Medel Peñailillo, situación ocurrida ayer cuando regresaba nuestro plantel hasta la ciudad de Talca, luego de enfrentarse a San Marcos de Arica en el norte del país”, comienza diciendo el texto.

“Nuestro entrenador descarta cualquier agresión física al comunicador y ello también es avalado por testigos y testimonios que están en su poder, los cuales está dispuesto a entregar a las autoridades correspondientes, si el caso así lo requiere”, continuaron.

“La actual administración siempre ha demostrado estar dispuesta a facilitar el trabajo de la prensa y promover la Libertad de Expresión, como asimismo no tolerar violencia de ningún tipo, proveniente de cualquier sector”, dice el comunicado.

“Como ha sido en nuestro centenario devenir, preservamos los valores de respeto y la verdad”, cierra el club.

CAMPEONATO NACIONAL - FECHA 16

Viernes 13 de agosto

Audax Italiano vs. Santiago Wanderers. 19:00 horas. Estadio El Teniente.

Sábado 14 de agosto

Deportes Antofagasta vs. O'Higgins. 11:30 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán".

Deportes La Serena vs. Unión La Calera. 14:00 horas. Estadio La Portada.

Unión Española vs. Colo Colo. 16:30 horas. Estadio Santa Laura.

Everton vs. Deportes Melipilla. 19:00 horas. Estadio Sausalito.

Domingo 15 de agosto

Palestino vs. Curicó Unido. 14:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Universidad de Chile vs. Cobresal. 16:30 horas. Estadio El Teniente.

Huachipato vs. Universidad Católica. 19:00 horas. Estadio CAP Acero.

Club libre: Ñublense.