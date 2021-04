El ex volante de Universidad Católica, quien es suegro del delantero azul, criticó duramente al entrenador venezolano.

"Hablo seguido con él (Larrivey), pero me enteré por las redes de que lo va a sacar el técnico. No hay que ser muy inteligente para saber que Dudamel llegó para limpiar a los jugadores grandes. La gente que sepa un poco de fútbol no entiende que un técnico que llega saca al mejor jugador que tuvo la U como Montillo, un jugador muy difícil de encontrar. Y después, un tiempo que te mete 18 goles, que te salva de una zona complicada, era obvio que lo iba a sacar. Yo no entiendo a los directivos de la U, no hay que ser un genio para saber que hacen muy mal las cosas", señaló el argentino en conversación con RedGol.

Sobre el juego de los laicos, comentó que: "Uno ve a la U y no juega a nada, jugaba mejor la U de Caputto. Intentaba jugar a algo, tenía un sistema de juego. Como dicen muchos fanáticos de la U, (Dudamel) no le encuentra la vuelta, no tiene un vestuario que esté contento tampoco, entonces se hace muy difícil. Yo no sé cómo todavía sigue dirigiendo a la U".

Reinoso, quien conoce a Segio Vargas desde su etapa en Independiente, contó que "Sergio (Vargas) es muy amigo mío, tenemos gran confianza, por ahí me ha preguntado por jugadores, que lo ayude. Él también es inteligente y sabe que no juegan a nada, pero no te lo va a decir. Hasta Stevie Wonder se da cuenta que la U juega muy feo y no tiene una línea. Un tipo que grita los 90' minutos, los jugadores lo miran y dicen 'cuando te vas a callar'".