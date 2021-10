Reinaldo Sánchez lanzó durísima acusación contra el arbitraje

Reinaldo Sánchez, en conversación con El Mercurio de Valparaíso, el máximo accionista de Santiago Wanderers aseguró que antes de la llegada de Javier Castrilli, jefe de la Comisión de Árbitros, recibieron ofertas de "cosas incorrectas".

"Antes que llegara Javier Castrilli como jefe de los árbitros, una persona me vino a ver a mi casa acá en La Cruz. Me ofreció cosas incorrectas"

"Yo jamás lo voy a decir (nombre de la persona), pero después de ese momento quedé muy pensativo sobre ciertas cosas", señaló Sánchez.

Santiago Wanderers afirmó que la visita "fue antes que llegara Castrilli, capaz que por esa misma razón cambiaron todo. No sé, pienso y pienso y me cuesta asumir que pasan estas cosas en el fútbol. Lo único que te puedo decir es que me ofrecieron cosas incorrectas, no quiero entrar en honduras".

Sánchez se lanzó con todo en contra de contra el juez Cristian Garay, luego de las tarjetas rojas que les mostró a Ronnie Fernández y Matías Marín, dos de las figuras en el repunte de los porteños, en la igualdad 1-1 con los "Potros".

🟢 Extra, Extra‼️ Ya finalizó la sesión en el Tribunal de Disciplina. El organismo rector determinó sancionar a Ronnie Fernández con 2 partidos, mientras que a Matías Marín con tan sólo 1 fecha, por lo que el volante podrá estar presente en una nueva edición del Clásico Porteño. pic.twitter.com/9pLOE9Ut7Z — Santiago Wanderers (@swanderers) October 5, 2021

