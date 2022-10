Reinaldo Sánchez se lanza con todo en contra de Cobreloa

En diálogo con La Estrella de Valparaíso, Reinaldo Sánchez habló de sus objetivos en Santiago Wanderers para 2023 y disparó contra sus rivales en la B.

Con 65 y 61 puntos, Magallanes y Cobreloa se pelean el primer puesto del Ascenso chileno. Dos históricos del fútbol chileno que sueñan con regresar a Primera División.

Pensando en los desafíos del próximo año, Reinaldo Sánchez habló con La Estrella de Valparaíso sobre las causas del complicado año de su equipo: "Creo que todo lo vivido nos da la suficiente experiencia para no cometer los mismos errores para el próximo año".

El ex presidente de la ANFP, cree que: "Decir fracaso es dejar a los futbolistas en mala posición y no quiero hacer eso. Simplemente hubo mejores equipos que nosotros y eso queda reflejado en la tabla, Magallanes por ejemplo es un excelente equipo, no así Cobreloa. Nosotros al final le ganamos a todos los que van a ir a la liguilla, pero perdimos infantilmente con los que están más abajo", agregó Sánchez.

"Vamos a sumar futbolistas de experiencia en los puestos en los que estamos un poco débiles. Hemos estado observado muchos partidos y el próximo año queremos traer a los mejores jugadores de la división, yo y otra gente ha estado bien partido tras partido para tratar de traer a los mejores".

Sobre la continuidad de Migue Ponce en la banca de Santiago Wanderers, Reinaldo Sánchez no quizo entrar en detalles: "Eso lo verá el directorio en el momento preciso. El próximo torneo va a comenzar en enero y estamos recién en octubre".