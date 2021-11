Reinaldo Rueda responde a la dura crítica de Jorge Valdivia

Reinaldo Rueda, ex técnico de la Roja tuvo respuesta para la declaración del volante nacional quien aseguró en televisión que "trabaja muy mal", asegurando que nunca pude compartir con el jugador en su paso por la selección chilena.

“Son hechos y no palabras. En ningún momento puede desestabilizar un concepto de una persona que admiro, que respeto; de un jugador que fue de un nivel excepcional, pero que en ningún momento en mis dos años con Chile tuve la satisfacción de convocar. No pude disfrutarlo un solo minuto", señaló Rueda.

Eso sí, luego profundizó sus dichos: "Él tendrá sus argumentos para esos comentarios (…). Aceptar que eso hace parte de nuestra idiosincrasia", agregó.

Reinaldo Rueda ha sido cuestionado en las últimas fechas en Colombia, donde con los cafeteros lleva 9 partidos, 2 ganados, 1 perdido y 6 empates.

Palabras picantes del Mago Valdivia

"Me consta que con Rueda se trabajaba muy mal" desde Chile 🇨🇱 el ex jugador de la Roja muestra que no estuvo inconforme con Rueda cuando estaba al frente. pic.twitter.com/3sja8Q9wG8