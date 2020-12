Reinaldo Lenis lleno de ilusión: “Me dijeron que la U es el Boca Juniors de Chile”

El jugador colombiano, Reinaldo Lenis, llegó hace poco a Universidad de Chile y ya siente la camiseta, también espera debutar ante la UC.

Uno de los flamantes refuerzos de Universidad de Chile de cara a lo que queda del Campeonato Nacional 2020 es el colombiano Reinaldo Lenis. El jugador llegó en el mismo avión que Rafael Dudamel, y tras varias semanas trabajando con el equipo ya se alista para debutar, y podría hacerlo nada más que en el Clásico Universitario de este fin de semana.

Así, el cafetero conversó con el Late de La Magia Azul en RedGol, y dejó en claro sus deseos de romperla con la camiseta azul. “Estaba en Colombia en parate cuando me llama mi representante y medice que hay una opción en Universidad de Chile, que era el más grande de Chile, el Boca Juniors de acá.Ya conocía al equipo, lo había visto y eso me motivó mucho”, declaró.

Con respecto a nuestro fútbol, Lenis reconoció que“he visto del fútbol chileno, por ahí es muy parecido al fútbol colombiano, algo más técnico, pausado, menos dinámico que el argentino.También vi a los equipos en Libertadores. Espero aportar de lo que pueda dar de mi fútbol a la U y acoplarme rápidamente”.

También destacó la relación con sus nuevos compañeros en el Centro Deportivo Azul. “El recibimiento fue muy bueno, todos se han portado muy bien, desde el presidente, pasando por los funcionarios, compañeros, todos. Me recibieron muy bien, me he sentido cómodo y espero transmitir eso dentro de la cancha”, confesó.

Con respecto a su estado físico, reconoció que “he venido entrenando bien. Vengo de una para importante, pero ya depende del profe para ir de titular, ir al banco o esperar un poco más. De que llegué he estado entrenando, sólo perdí una semana por la cuarentena preventiva y entrené en el gimnasio del hotel. Me he ido sintiendo bien”, finalizó.

Así, Reinaldo Lenis podría disputar sus primeros minutos este domingo. En una nueva versión del Clásico Universitario, Universidad de Chile recibirá a Universidad Católica en el Estadio Nacional y el colombiano asomaría como opción para el equipo que dirige Rafael Dudamel.