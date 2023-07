Refuerzo que fracasó en Colo Colo se quiere ir de Chile

Colo Colo podría quedarse sin delanteros, Darío Lezcano busca su salida de los albos debido a su falta de participación en el plantel que conduce Gustavo Quinteros.

“Salimos a buscar un reemplazante (Lezcano) y hoy el reemplazante no llegó al nivel de Lucero, no pudo (…) Venir a Colo Colo no es fácil, no cualquier jugador viene, juega y la rompe, no es así”, expresó Quinteros en conferencia sobre Lezcano.

“Los jugadores que están citados están todos bien y están entrenando con continuidad. (A Lezcano) No lo veo futbolísticamente para estar, espero que pueda mejorar y pueda ponerse bien pronto”, explicó el DT.

Lezcano no fue citado para el duelo entre Colo Colo y Huachipato.

Lezcano tiene uja oferta concreta para salir de Macul. Según Javier Ruiz de Radio Sucre en Ecuador: "Club Sport Emelec viene por el futbolista albo".

“Me informan desde Chile que habría un interés por el delantero Darío Lezcano, en estos momentos se lleva a cabo un reunión. Noticia en desarrollo”, escribió en su Twitter.

[AHORA] Darío Lezcano tiene una oferta formal de Emelec para dejar Colo-Colo. Por el momento desde ByN no quieren dejar partir al delantero y rechazaron la propuesta del cuadro ecuatoriano. El atacante paraguayo nuevamente no fue citado para el duelo ante Huachipato @Deportes921 pic.twitter.com/XA5sK2uW4I — Cristian Alvarado (@cr_alvarado83) July 28, 2023

Blanco y Negro no quiere que se vaya

"El periodista de Radio Cooperativa, Rodrigo Gómez, explicó la situación del ariete guaraní. “Colo Colo rechazó hoy una oferta por Darío Lezcano desde Emelec y generó la molestia del delantero. El cuerpo técnico no visó su salida a préstamo”, expresó vía Twitter.

El comunicador de la radio antes mencionada explica el por qué no dejarán salir a Darió Lezcano y todo es debido a “las posibilidades que Damián Pizarro pueda ser vendido a corto plazo”.