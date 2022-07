Refuerzo de la U asegura que no le importa que los azules no tengan estadio

El volante de la Universidad de Chile, Emmanuel Ojeda, estuvo presente en conferencia de prensa y analizó el presente del equipo tras no tener estadio donde ejercer la localía tras los problemas en el Santa Laura.

Sobre el juego del Bulla, aseveó que: "Se está viendo una mejoría en el equipo. En el correr de las prácticas y los entrenamientos vamos a ir mejorando la parte de cerrar los partidos. Eso se soluciona con entrenamientos”, apuntó el argentino.

“No sé si el equipo mejoró gracias a mi, yo creo que es una idea de táctica y estrategia del equipo. Se mejoraron muchas cosas y se irán viendo partido a partido”, señaló Emmanuel Ojeda,

Sobre el pasto del Santa Laura, explicó que: “Estaba en muy mal estado, entrenábamos una cosa y no la podíamos hacer, pero un jugador debe estar preparado para jugar en cualquier estadio. No importa donde se juegue, sabemos que vamos a estar acompañados por la gente”, aseguró el ex Rosario Central.