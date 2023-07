Referentes de la selección chilena despiden a José Sulantay

José Sulantay falleció este jueves y las muestras de cariño y respeto de sus ex pupilos no se hiceron esperar. El actual futbolista de Atlético Paranaense Arturo Vidal sacó la voz tras fallecido técnico José Sulantay, con quien ganó el tercer lugar del Mundial sub 20 de Canadá 2007.

"Querido profesor, que Dios lo cuide eternamente. Quiero darle las gracias por todo", posteó el "King".

"Un abrazo y mucha fuerza a su familia en estos difíciles momentos, deben sentirse orgullosos de Don José y todo el bien que hizo por nuestro Pais y nuestro fútbol", cerró el formado en Colo Colo.

Alexis Sánchez subió una foto junto al ex DT, el actual goleador histórico de la selección, reaccionó en su cuenta de Instagram al deceso del técnico José Sulantay.

Mauricio Isla también se manifestó tras conocer la noticia: “Descansa en paz, profe. Siempre te voy a llevar en mi corazón. Gracias por ayudarme, quererme, aguantarme y darme la confianza de estar en la Selección”, expresó el “Huaso” a través de una historia en Instagram.

“Gracias por tenerme siempre la confianza a que yo iba a llegar lejos en el fútbol y tú tienes mucho mérito. Mis condolencias a su familia”, agregó el Huaso.

Claudio Bravo se sumo a los mensajes de admiración, el golero utilizó su cuenta personal de Twitter.

Alexis Sánchez junto a Sulantay.