Redes sociales no entienden la ausencia de Nicolás Maturana en citación de Colo-Colo

Los albos publicaron la lista de jugadores disponibles para recibir a O'Higgins de Rancagua.

Sin Esteban Paredes, Leonardo Valencia ni Matías Zaldivia, en las redes sociales oficiales de ByN anunciaron a los jugadores que podrán decir presente contra el Capo de Provincia.

Cabe recordar que de los 19 jugadores uno quedan fuera, por lo que 11 entran a la cancha y siete se quedan en la banca, ahora hay 5 cambios disponibles.

¿Y Nicolás Maturana?

Los hinchas reclamaraon la ausencia del ex jugador de Palestino, "No me citan porque Espina no quiere que me citen", escribió hace un tiempo el jugador en sus historias de Instagram.

Maturana no fue considerado por el cesado Mario Salas. Ni siquiera fue presentado en la Noche Alba, aunque sí fue inscrito como jugador oficial del plantel.

Por qué Maturana alias EL CHICO NEGRO está tan cortado?? — Nico (@Itachidelcolo) September 8, 2020

Citen a maturana !!! — Seba Salazar ⚽️ 🏁 (@seba_salazar_f) September 8, 2020

Jsjsjs hasta maturana se rie de si mismo es injusto que no lo citen a ni un partido pic.twitter.com/x0my93k59O — Gabriel (@Gabriel45576820) September 8, 2020

Alguien me puede explicar las razones del quiebre entre Espina y Maturana? Tengo entendido que por la mala relación entre ambos el nico no es considerado en las citaciones del popular — Falco (@Rafalpyl) September 8, 2020

ojalá salga Maturana de @ColoColo y en otro equipo le tape la boca a Espina weon — no me llamo (@camilakewea) September 8, 2020

QUÉ PASA CON MATURANA GILES CULIAOS — CUMBIA NENA. 🤓 (@mglachelita) September 8, 2020