Redes sociales explotaron en contra de Javier Parraguez

Los hinchas del Cacique sufrieron con la derrota en Brasil ante el Atlético Paranaense.

Con dos autogoles, Athletico Parananense superó a Colo Colo en Curitiba. Felipe Campos y Gabriel Suazo marcaron en su propio arco. De todas formas, el cuadro brasileño fue muy superior en Copa Libertadores.

Colo-Colo sigue siendo una lágrima, el quipo Gualberto Jara puso a Parraguez como único delantero y dejó en la banca a Blandi, el ariete argentino no lo pasa bien en el equipo popular, Jara no lo considera como titular.

Los hinchas se volvieron locos en las redes y pideron la salida del "Búfalo":

No entiendo el planteamiento de hoy, no entendí el cambio de Mouche y menos entiendo que mierda hace Javier Parraguez en Colo-Colo. Firmemos el 0 a 2 ahora ya, salvo milagro nos comemos 5.

📌Parraguez no puede ser 9 de Colo Colo.

De La Fuente no puede ser el 4.

Cortes no puede ser el 1.

Fernández ya no tiene nivel ni físico ni la personalidad para ser el 10.

Hoy sin Paredes y Mouche, demostró no tener forma de generar peligro en ofensiva.



Limpieza profunda pronto.