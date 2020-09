Redes sociales explotaron con llegada de Vidal al Inter de Milán

Medios e hinchas destacaron el arribo del volante de la selección chilena.

Arturo Vidal aterrizó en la ciudad de Milán para ultimar su fichaje por el Inter. Después de 5 años, El King volverá a jugar en el fútbol italiano. Refuerzo para Antonio Conte, quien coincidió con el chileno en la Juventus de Turín. Además será compañero de Alexis Sánchez.

El chileno es el foco de atención de todas las plataformas digitales, medios e hinchas comentaron el arribo del jugador formado en Colo-Colo.

Mira las reacciones que hiceron tendencia en Twitter el nombre Arturo Vidal.

Muchísima suerte @kingarturo23 . Espero que te vaya bien en tu nueva etapa y que logres todo los éxitos posibles que no pudiste recavar en el Barça. https://t.co/Q6kZxyZ2V9

. @kingarturo23 Stats at Barça #GraciasVidal



2 seasons

96 official games

63W 20D 13L

11 goals

10 opta assists



2 trophies 🏆 (Liga 1, Spanish Super 1)



17 yellow cards

1 red



Gracias and Good Luck 👋 pic.twitter.com/qtzgPanuU6