Redes sociales explotan tras tuit de Barticciotto sobre el plebiscito

Marcelo Pablo Barticciotto, exfutbolista y actual comentarista deportivo, manifestó su postura de cara al plebiscito de salida que se llevará a cabo este domingo 4 de septiembre.

“No quise grabar videos ni apoyos públicos, me los pidieron. No subestimemos al pueblo, hay que votar con conciencia social y pensando en el bien común”, partió expresando “Barti”.

El ídolo de Colo-Colo no tiene dudas: “Yo quiero un cambio profundo, no quiero más de lo mismo, ya saben por quién voy a votar. Respetemos a quienes piensen diferente”, complementó.

No quise grabar videos ni apoyos públicos, me los pidieron, no subestimemos al pueblo, hay que votar con conciencia social y pensando en el bien común, yo quiero un cambio profundo, no quiero más de lo mismo, ya saben por quién voy a votar, respetemos a quiénes piensen diferente