Redes sociales explotan en contra de Leo Valencia por reportaje de Bienvenidos

El matinal de Canal 13 conversó son su ex pareja durante la mañana de este día jueves.

El volante de Colo-Colo sigue en medio de la polémica por sus supuestas agresiones a Valeria, su ex mujer del futbolista.

La joven también las emprendió contra Carabineros, dado que cuando comenzaron los maltratos hizo la denuncia respectiva, pero el personal uniformado las desestimó, según acusó la mujer.

"Ahora he notado un cambio, pero cuando iba a Carabineros, siempre me decían 'mañana se arregla' o 'eso pasa en todas las parejas'. Y por eso les digo a todas que no se cansen porque debemos alzar la voz", dijo Pérez, quien narró detalles de cómo se fueron gestando los episodios de violencia.

#AHORA Valeria rompió el silencio y denunció a su expareja, el futbolista Leo Valencia, por agresiones y humillaciones #Bienvenidos13



➡ EN VIVO https://t.co/h8cOHj6y3g⬅ pic.twitter.com/QFa6uy4DqC — #Bienvenidos13 (@Bienvenidos13) September 3, 2020

Leo Valencia no puede continuar libre y ganando millones como si nada... la justicia y el club deben hacer algo, basta de impunidad y asumo que sus hinchas están de acuerdo en esto. Valeria y sus hijos están en peligro!!!! — BárbaraLabraChirino (@LaBarAntonella) September 3, 2020

Estoy escuchando el testimonio de Valeria y conchetumare maldito Leo Valencia tiene que pagar y aparte salir de Colo-Colo. — antonia💫 (@aaanto_o) September 3, 2020

Los Colocolinos NO QUEREMOS A UN MALTRATADOR DE MUJERES en el plantel.



FUERA LEO VALENCIA.

NO MÁS ABUSOS A LAS MUJERES. — ☆ Shaun Murphy ♡ ♡ (@Tweets07217229) September 3, 2020

Para echar a Humberto Suazo por enojarse por un cambio, Blanco y Negro ni se arrugó. Aaaaah pero pa echar a Leo Valencia pucha no es que ufffff difícil mmmm aquí tienen un comunicado jeje — Gatonzio (@Gatonzi0) September 3, 2020

Habla Valeria, la ex de Leo Valencia. Tiene que llegar a la tv para que la escuchen, para que su caso sea tomado en serio. Porque el ctm la sigue sigue amenazando. Después se preguntan por qué las mujeres no denunciamos? Ella lo hizo y el tipo sigue como si nada. — Frisbee (@jupiteresmio) September 3, 2020

Espero que la justicia proteja a Valeria y no lamentemos un nuevo femicidio en manos del delincuente Leo Valencia #bienvenidos13 — Camila 🌻 (@caminicole___) September 3, 2020