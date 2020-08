El volante de Barcelona es protagonista de una nueva polémica por lucir su camioneta en medio de crisis económica y el conflicto mapuche en Chile.

Ya es costumbre que las redes sociales ataquen constantemente al volante formado en Colo-Colo. Esta vez, el ‘Rey Arturo’ solo intentó desear un “Feliz domingo para todos y bendiciones” , pero el saludo del mediocampista acompañado por una foto montado sobre el motor de su nueva camioneta fue considerado como un acto ostentoso por parte del jugador.

"Tu enseñando ese regalazo y nosotros peleando por el 10% de nuestra AFP”, decía @JCValpo10 y “Eso es una burla para la gente que en Chile no tiene ni para comer”, comentaba @eliseoPino2 en twitter.

Arturo, eres un tremendo futbolista y ej para muchos 👶, quizás no estés ni ahí con lo q escribo, pero este tipo de mensajes no aportan mucho y quizás no son bien recibidos por un montón acá en 🇨🇱,en estos momentos una palabra de apoyo es + valiosos que un 🚘, no era necesario...