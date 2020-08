Redes sociales explotan con la supuesta salida de Messi del Barcelona

Los hinchas y medios llenaron las distintas plataformas digitales con mensajes.

Un verdadero terremoto mediático se vivió este martes con la noticia de la supuesta salida de Messi del Barcelona.

La prensa internacional aseguró que el delantero argentino Lionel Messi tomó una decisión que parecía imposible y le comunicó a FC Barcelona que quiere irse luego de 20 años en la institución.

Tras reunirse con el entrenador Ronald Koeman, Messi resolvió que dejará el club catalán tras ganarlo todo con el conjunto español.

El volante de 33 años deberá buscar un nuevo destino. Manchester City lidera las opciones gracias a su ligazón con Pep Guardiola.

MIRA LA REACCIONES ACÁ:

Amado Barça: Debo dejarte.

¿Por qué? No puedo decirlo;

¿A dónde iré? No puedes saberlo;

¿Cómo llegaré? ¡Ah! todavia no lo decido.

Pero puedo decirte algo: cada vez que escuche al viento, susurrará MI nombre... MESSI. pic.twitter.com/gVVRVCxJBh