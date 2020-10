Redes sociales en picada en contra de Pablo Flamm por pedir a Suazo para la selección

El periodista no ve con malos ojos la posibilidad de llamar al ex Colo-Colo a la Roja.

Humberto Suazo fue la gran figura del triunfo de La Serena ante Palestino, es por eso que el debate sobre el 9 de "La Roja de todos" puso al ex Audax en la palestra.

"Se jugó bastante bien después de que nos hicieran el primer gol, pero lamentable porque nos empatan, creo que se había hecho un trabajo muy bueno, pero más allá no puedo opinar, como hincha lo único que quiero es que gane mi país", expresó Chupete.

Al ser consultado sobre si a sus 39 años se ilusiona con un llamado de Reinaldo Rueda indicó que "lo principal aquí es con mis goles, con mi esfuerzo intentar que La Serena se quede en Primera División, no hay ningún otro objetivo que intentar ayudar al equipo a lograr puntos, sea con goles o sea con esfuerzo".

"No estoy pensando en eso, no pienso en volver, sólo en hacer las cosas bien en La Serena y no salirme del foco que es dejar al equipo en Primera este año", agregó tajante el nacido en San Antonio.

Pablo Flamm, ex cometarista de CDF compartió la idea en su cuenta de twitter, muchos lo catalogaron de "poco serio".

Y por que no Chupete para Peru y Venezuela.

Está físicamente bien y que hablar de los goles que viene convirtiendo — Pablo Flamm (@PabloFlamm) October 14, 2020

En serio? — sgilbertyelfutbol (@segj66) October 14, 2020

De veras que es lo mismo pasarse a Felipes que pasarse a Davinson Sánchez. Que bajo el nivel de periodistas deportivos del país, pidiendo a Suazo solo por un par de goles ante Palestino. Por eso estamos como estamos. — Cafer N. (@cafer_ni) October 14, 2020

de los promotores de Mario Salas como tecnico de la seleccion, ahora quieren a Chupete... que merece todo mi respeto, pero no podemos seguir llamando jugadores de la liga local, pk en eliminatorias no pasa na.. — フアンエドゥアルド (@edutem) October 14, 2020

Yo no estoy de acuerdo con llamar a los muertos del campeonato local malo chapa es un caso roba acá pero después nada pero suazo a Perú y Venezuela los tenía de casero quizás con el puro nombre arrastra marcas — victor arce miranda (@victorarce3110) October 14, 2020