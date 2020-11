Redes sociales en llamas por megagolazo de Zlatan Ibrahimovic

El delantero de 39 años sigue marcando la diferencia en el fútbol italiano.

Las redes sociales explotaron tras la anotción de Ibrahimovic.

El cuadro Rossonero del norte de Italia volvió a ganar para mantener el liderato en la Seria A, gracias el gol del sueco que recorripo todo el planeta.

El ariete anotó a los 83 minutos el gol de la victoria, el 2-1 sobre Udinese con una chilena. Menos espectacular que en otras oportunidades que otras pero igual de efectiva.

Zlatan agarró un balón aéreo y en la confusión de los rivales pudo acomodarse y rematar a sus espaldas.

El Milan se escapó así con 16 puntos y ningún club puede alcanzarlo, sólo el Napoli podría acercarse con 14 unidades.

MIRA ACÁ LAS REACCIONES:

🗣️ Zlatan Ibrahimović: “Somos el equipo más joven de Europa. Me hacen sentir joven, los chicos tienen muchísimas ganas, nunca están satisfechos. La presión la tengo yo y me gusta, ellos no tienen que sentirla. Ellos solo tienen que trabajar y creer, el resto lo hago yo”.⁣ pic.twitter.com/4sJk0AjVzL