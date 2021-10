Redes sociales explotan de felicidad tras matrimonio de Maxi Falcón

El jugador de Colo Colo contrajo matrimonio con su pareja Florencia Pouso​, los hinchas del popular se volcaron a las plataformas digitales para mostrar su felicidad.

Florencia, pareja del defensor uruguayo, dedicó emotivas palabras tras casarse. El futbolista llegó a entrenar en el Estadio Monumental tras la ceremonia.

A través de redes sociales, la pareja del Peluca compartió una fotografía en la que posan besándose y sosteniendo su libreta de matrimonio.

"Hoy, te prometo esto: reiré contigo en los momentos de felicidad, y te reconfortaré en los momentos de dolor. Compartiré tus sueños y te alentaré a que los alcances, estando siempre a tu lado en cada paso del camino. Te escucharé con compasión, atención y comprensión, y te hablaré con honestidad y sinceridad", escribió en Instagram Florencia.

Congratulations to Maxi Falcon and Florencia on getting married. All the best wishes to the parents of little Domingo. 😍💍 pic.twitter.com/90Enevlgzf