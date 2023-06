Recuerdan palabras de Eduardo Bonvallet sobre la corrupción

Magdalena Merbilhaa, panelista del polémico programa Sin filtros, recordó al ex comentarista deportivo Eduardo Bonvallet.

La historiadora rememoró el tenso cruce que vivió Bonvallet con Giorgio Jackson, líder del partido RD, en el programa Vértigo (2015), por el alto sueldo de algunos parlamentarios.

“Lo que estamos viendo con Giorgio Jackson vale la pena... y te hablo a ti, Eduardo (Bonvallet), en el cielo, te pido perdón en nombre de todo Chile, porque no te tomaron suficientemente en serio”, dijo la panelista.

"Bájate el sueldo, ¿no te da verguenza?" fue la respuesta de Eduardo Bonvallet al escuchar los dichos del diputado Giorgio Jackson en ex programa de Canal 13.

Asimismo, indicó que “tú siempre hablaste con la verdad. Tuve el honor de conocerte porque fuiste el DT de la Gabriela Mistral. Y no te equivocaste. Mucho gente se reía, pero (Jackson) se autodonaba (el sueldo). Tenías razón, Eduardo Guillermo, y por Chile te pedimos perdón”.

Según reveló Radio Bío Bío, el ex dirigente estudiantil explicó que no le quiso responder al "Gurú": “no iba preparado para hablar de eso, yo estaba hablando de un proyecto de ley, estaba hablando de cualquier otra cosa y me increpa una persona que estaba evidentemente con problemas de salud mental, que estaba medicado (…) y no quise confrontarla”.

“Si yo pudiera volver el tiempo atrás usaría otra palabra (no donación), usaría aporte y si me hubieran preguntado qué hace con esa plata, hubiera dado la misma respuesta que le he dado a los mismos periodistas”, cerró Jackson .