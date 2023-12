Reabren la posibilidad del estadio de la U: "a nivel europeo"

Los hinchas de la U han soñado durante largos años con tener un estadio propio, pues año tras año han tenido más de un problema durante sus partidos para arrendar estadio. Sin embargo, la alcaldesa de Cerrillos, Lorena Facuse, volvió a reabrir la posibilidad de llevar a cabo el proyecto en su comuna.

"Un recinto deportivo, al nivel que lo quiere construir la U, a nivel europeo... Son construcciones modernas, de infraestructura deportiva con energía renovable, me imagino no solamente la cancha y los partidos dos veces al mes, imagino un complejo deportivo", comenzó afirmando Facuse en una transmisión comunal de Facebook.

Además, la alcaldesa de Cerrillos aseguró que espera tener un lugar que también le sirva a los residentes. "Acá en la comuna se practican muchas disciplinas. Si pienso en un recinto deportivo, pienso en un lugar que genera posibilidades de desarrollo, un lugar que genere empleo”, sostuvo", recalcó.

Sin embargo, para que esto pueda suceder dijo que "tenemos que mejorar la táctica urbana, el control policial y anticiparnos los días de partidos, para que los vecinos no se vean afectados. Hay que mejorar el control para el comportamiento, no relegar a los grandes recintos deportivos a la periferia de la ciudad".

Finalmente, y a pesar de todo lo que dijo anteriormente, calmó las aguas asegurando que "no hay nada concreto, para que los vecinos no se asusten. No lo decidimos nosotros, lo decide Serviu, pero siempre voy a abogar, si se da, para que sea en un lugar que no afecte a los vecinos".