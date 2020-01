Raúl Olivares acusa engaño y renuncia a club boliviano al que llegó este fin de semana

El portero chileno, Raúl Olivares, renunció y lanzó duras acusaciones contra los dirigentes del club que debutaba este miércoles en Copa Libertadores.

Una lamentable noticia comunicó Raúl Olivares, luego de comunicar en su Facebook que renunció al San José de Oruro, equipo boliviano al cual había arribado como estrella este fin de semana.

El portero chileno acusó engaño por parte de los dirigentes al decir que no habían cumplido ni el 1% de lo acordado y que sus ganas de jugar Copa Libertadores hicieron que aceptara un trato desigual.

Cabe recordar que el San José de Oruro debuta este miércoles en la primera ronda del certamen continental, donde Raúl Olivares estaba citado e, incluso, iba a ser titular ante Guaraní de Paraguay.

“Una lástima que este escudo y gran equipo se ensucie con gente que no tiene ni ética profesional, no fueron capaz ni de cumplir el 1 % del 100% que me prometieron ni aun así piensan en la familia de los jugadores”, comenzó los descargos el meta nacional.

“Como les dije el dinero no es lo importante por eso accedí a lo que me propusieron pero señores los acuerdos se respetan y jugar con la desesperación de los jugadores no es lo más apropiado, las ganas de jugar copa libertadores fueron el combustible para que yo asumiera mis gasto de pasaje y estadía para que cuando llegara el momento ustedes cambiaran lo acordado , lamentable”, añadió.

El ex Colo Colo cerró deseándole suerte al San José de Oruro en el partido de Copa Libertadores al cual no podrá asistir.