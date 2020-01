Raúl Estévez saldrá del retiro y a sus 42 años y regresará al fútbol chileno

El recordado ‘Pipa’ Raúl Estévez está analizado seriamente volver al profesionalismo y un equipo chileno de alta convocatoria lo tiene casi listo.

Raúl Estévez, el es delantero argentino que pasó por Universidad de Chile y Unión Española, está cerca de volver luego de su retiro y a los 42 años, podría ser refuerzo de un club chileno.

Así mismo lo confirmó el ‘Pipa’ al diario La Cuarta, medio con el que habló para analizar la propuesta de Deportes Concepción para que sea su goleador en la Segunda División Profesional, luego de su ascenso.

“Tenemos una relación de amistad muy linda con el ‘Chino’, me contó lo que está viviendo Concepción, quieren hacer historia, hablamos sobre lo que quiere para el club y me gustó mucho”, dijo, hablando de su amistad con Esteban González, DT del elenco Lila.

“Para mí volver a Chile siempre ha sido una opción, es más, me encantaría vivir ahí. Guardo el mejor recuerdo de los hinchas de Unión y la U, quiero montón el país. Ahora si vuelvo a jugar o a dirigir es cosa de tiempo, quiero ver si se da alguna opción”, añadió Raúl Estévez.

El ex goleador cerró avisando que "estoy en mi peso, sigo en la forma física de siempre, me cuido un montón, estuve jugando un torneo de veteranos, me siento vigente. Veremos si sale alguna opción, porque me gustaría a ayudar al ‘Chino’, somos bien amigos”.