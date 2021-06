El pasado fin de semana se cumplieron 30 años de la gran hazaña de Colo Colo en la Copa Libertadores 1991 y para celebrar, el rapero nacional Cristofebril reversionó parte del himno de los albos.

"El concurso, que se realiza por redes sociales hasta el domingo 13 de junio, busca que artistas hinchas del club, de Arica a Magallanes, participen de esta entretenida iniciativa, subiendo a sus cuentas de Instagram, Facebook o Twitter un video cantando con la pista que está disponible en el Canal Oficial de Youtube de Colo Colo usando el hashtag #cantemostodxs y etiquetando a @47chile y @colocolooficial", informaron sobre la propuesta.

"Los ganadores podrán ser parte de esta colaboración con el reconocido rapero nacional Cristofebril, además de sesiones musicales que serán publicadas por las plataformas virtuales del club, con el objetivo de dar a conocer su música y difundir su trabajo", destacaron.

La iniciativa se enmarca en el lanzamiento de una exclusiva línea de jockeys que realizó Colo Colo junto con 47 Brand por la conmemoración de los 30 años de la Copa Libertadores.

Los hinchas están divididos con la idea:

Alejo San Martín@Alejo_SMF·21hEn respuesta a @CooperativaQue haga reversiones me da lo mismo. Pero el himno oficial (que se toca en el estadio, que se usa en las asambleas y en toda manifestación pública) debe seguir siendo el mismo en letra (si wn, si leí la nota y se que no se plantea cambiarla, ya te vi) y MÚSICA.

cuma culiao@Cuma_culiao·23hEn respuesta a @CooperativaNo conchetumare. El himno no lo tocai, saca la canción que querai con respecto al colo pero el himno no. Me compré un camarote abajo duermo yo Y ARRIBA EL AAAAALBO CHUCHETUMAREEEE

paulina ojito@paulinalela1·19hEn respuesta a @CooperativaEl himno jamas se cambiara, es el himno mas lindo de chile, no wueven po'.

Bastoo1312@Bastolo12·23hEn respuesta a @Cooperativabuen rapero, freestailer y todo, pero men... el himno déjelo cómo está nomas... saca un tema pal colo, se escucha se vacila... pero el himno se queda tal cual.

Edison valenzuela@edisonoliverval·12hEn respuesta a @CooperativaDéjalo así no ma' OE!!!! No ensucies la historia colo colina.

Museo Fuerza y Destreza@mfuerzadestreza·21hEn respuesta a @CooperativaNo se pongan weones.