Ramón Fernández reconoció que existe el "Hombre del Maletín"

Ramón Fernández ante los rumores de incentivos de parte de algunos clubes en las últimas dos fechas del torneo, el volante de O'Higgins reveló a RedGol, donde cree que son situaciones que poco se pueden dar en estos tiempos.

"En otros tiempos yo creo que era más normal, pero ahora se sabe todo, se sacan muchas fotos, está el teléfono que antes no estaba. Pero yo creo que el 'Hombre del Maletín' en el fútbol es más para incentivar a ganar que perder, pero ojalá que todos los partidos sean claros y se gane deportivamente que es lo normal", asegura.

"Yo creo que uno sale a ganar siempre. Lo malo sería que uno se tire para atrás para perder, creo que eso en el fútbol no existe, creo que todos salimos a ganar siempre, nunca he visto o tenido compañeros que no quieran ganar. Es muy difícil", señala Fernández.

"No sé si suena como excusa, pero si uno se pone a pensar los puntos que debieramos tener como equipo, lo que ha pasado con expulsiones y varias amarillas, de algunos minutos más que nos dieron, en el caso contra Palestino, que se dieron cinco minutos y se jugaron siete u ocho minutos. Son circunstancias, pero no hay que meter excusa, pero en algunos puntos nos perjudicaron. No sé si es apropósito, queremos creer que no, pero estamos en esta situación y tenemos que ganar no queda otra", finaliza.

PROGRAMACIÓN

Chile vs . Argentina

Martes 27 de enero

Horario por definir

Las cuatro "finales" que le quedan a Chile en las Eliminatorias

- Chile vs Argentina, Santiago, jueves 27 de enero

- Bolivia vs Chile, La Paz, martes 1 de febrero

- Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

- Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.