Ramón Arias furioso con Bascuñán por penal no cobrado a la U

Ramón Arias, actual defensa de Universidad de Chile apuntó sus dardos al árbitro Julio Bascuñán tras la derrota de la U contra la UC. El zaguero no tiene dudas del penal no cobrado al Bulla y además reclama que el gol de Zampedri fue marcado con falta.

“¿Cuál de todas las jugadas? ¿La del penal? Castrillo me dijo que era penal. Duele. Pero no es ahora, hace varios partidos nos vienen quitando jugando jugadas. Después también están los errores de uno, y hacemos un mea culpa y nos rompemos la cabeza semana tras semana, pero ya te tocan un poquito las pelotas cuando se hace tan reiterado”, dijo Arias.

“Los penales al minuto… no le tiene que temblar el pulso a los árbitros, y después te los cruzas y te piden perdón como si nada. Pero se cagan en el trabajo de toda una semana. Así es imposible”, reclamó.

"También están nuestros errores, pero que se pongan los pantalones, se vio de todos lados que era penal. Y en el gol, después Fernando (Zampedri) me dice que se apoya para no dejarme saltar, es claro también. A mí me queda el chichón acá atrás”, expuso el zaguero.

Por último Ramón Cachila Arias sentenció que “hay que seguir remando, que duela, que queme. No hay otra salida que meterle, dependemos pura y exclusivamente de nosotros para salir de esta”.

No la había visto tan clara. Zampedri se apoya con las 2 manos en Arias, ayudándose a saltar y empujando a Cachila hacia abajo. Increíble, más clara que el penal a Luján. El VAR? No revisó nada csm!! https://t.co/Wt7aYQNRs3 — Matias (@mscherpe) November 8, 2021

