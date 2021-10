Rafael Olarra sobre Ben Brereton: "Me parece poco todavía el aporte"

Rafael Olarra dejó la escoba en las redes sociales por su particular mirada sobre el delantero chileno que fue una de las figuras en el triunfo por 2-0 ante Paraguay.

"Es plausible lo que es su actitud. Eso el jugador lo tiene o no y es difícil crear cuando no se tiene. Ese ángel del que habla (Martín) Lasarte. Pero me gustaría más, poniéndome un poco negativo, hablar de sus capacidades futbolísticas", dijo.

Olarra detalló que "me gustaría tal vez hablar de lo bien que driblea o cabecea, pero cuando hablamos del 'ángel' que tiene, me parece poco. Tiene un gol".

"Yo aplaudí y grité más que nadie el gol, pero si voy a actitudes futbolísticas le falta mucho. La actitud la tiene y espectacular tenerlo porque hay una falta de ese tipo de jugadores y él contagia", explicó.

En la misma línea el exjugador de la U complementó que "me gustaría estar hablando de que hizo buenas diagonales o el juego asociado que intenta... pero estamos hablando de su 'ángel'".

Rafa Olarra aseguró que a Brereton "todo lo queremos, pero yo tengo que dar mi análsis futbolístico y la verdad es que le faltan muchas cosas. Le falta mucho con respecto a la asociación, a la pared, a tratar de jugar con los movimientos".

"Obviamente está recién comunicándose. No habla en español tampoco, está sólo apelando al idioma universal que es el fútbol, pero me parece poco todavía el aporte".

¡SE ENCENDIÓ EL DEBATE! #ESPNFShowChile Rafa Olarra manifestó que el fenómeno de Ben Brereton en el equipo chileno es más de actitud que futbolístico, mientras que Matías Fuenzalida defendió los movimientos del chileno-inglés. ¿De qué team eres? pic.twitter.com/VAEamc2BwQ — ESPN Fútbol Chile (@ESPNFutbolChile) October 12, 2021

Los horarios de la Selección ya están confirmados. Así, Chile enfrentará a la Albirroja el domingo 10 de octubre, a las 21 horas, en San Carlos de Apoquindo, mientras que con Venezulea lo hará el jueves 14, también a las 21.00. Eso sí, antes de ambos cotejos tendrá que visitar a Perú, en Lima, el jueves 7, a las 22 horas.