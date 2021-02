Rafael Olarra: “Lo que tiene que hacer la U es buscar ya el reemplazante de Dudamel”

El ex defensa de los azules aconsejó a Vargas y Goldberg tras la polémica conferencia de prensa del venezolano.

“Yo sabía desde la primera semana que no les gustó como trabajaba Dudamel. Ese es un error no de Dudamel, claramente, sino de quien contrata. No les gustó desde un principio. Dudamel se dio cuenta y lo vio. Además, hoy dice Dudamel que va a ser muy difícil que lo echen por el tema económico”, partió comentando.

En la misma línea, agregó que “en esa dinámica el más perjudicado es el plantel, es la U, un equipo grande, un equipo que tiene que estar pensando que todos sus estamentos deberían estar alineados”.

“Lo que tiene que hacer Superman Vargas o el mismo Polaco Goldberg, sumado a la misma dirigencia, es buscar ya el reemplazante a Dudamel, porque esta situación es una caldera. Me parece que cualquier cosa que pase va a traer diferentes consecuencias. Lo mejor es que de una u otra forma busquen alternativa. Se declaró una situación de inconformidad que no creo que pueda ser arreglada”, dijo el Flaco.

“Esto se hace de pared hacia adentro, de la U hacia adentro. Cuando un técnico está dispuesto a exponerlo es como cuando uno habla mal de su jefe. Hablarlo y amplificarlo me suena a que no le importa mucho a Dudamel lo que pase. Hay un quiebre que va a ser muy difícil de recuperar”, cerró Olarra.