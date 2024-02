Rafael Olarra critica el nivel de Colo Colo previo a la Copa Libertadores

Este viernes se da el puntapié inicial a una nueva temporada de nuestro Campeonato Nacional, en busca del nuevo monarca del fútbol chileno. Tras diversos problemas, finalmente el torneo comenzará este viernes con el duelo entre Ñublense y Coquimbo Unido. Uno de los duelos atractivos para esta primera fecha es el de Unión Española recibiendo a Colo Colo, donde el partido se jugará sin público visitante.

Este partido es sumamente importante para los albos, ya que es el último duelo oficial de preparación previo al primer partido de la llave ante Godoy Cruz para seguir avanzando en la Copa Libertadores. Para el encuentro de ida, Colo Colo deberá visitar al cuadro argentino el próximo jueves 22 de febrero a las 21:30 horas.

En ese sentido y previo a su participación en Copa Libertadores de este año, Rafael Olarra, según detalló RedGol, ninguneó el nivel del cacique para lo que será esta llave, sobre todo teniendo en cuenta las participaciones internacionales que ha tenido el cuadro albo en los últimos años, donde ha dejado mucho que desear.

"Godoy Cruz va a ser una linda demostración para el nivel real de Colo Colo. Estamos hablando de Godoy Cruz como, lleva cuatro partidos, pero si Colo Colo hoy fuera un equipo potente, no estaríamos hablando de un gran escollo", señaló el ex jugador de Universidad de Chile, quien no le pone muchas fichas a los albos.

Además, el panelista señaló que, "es un partido distinto, en la Libertadores hay un nervio distinto. Me tocó estar en varias y cada vez que me tocaba jugar era algo muy especial y muy fuerte". Por ahora sólo queda ver la preparación que le dará Jorge Almirón a su plantel en lo que es el gran desafío del equipo esta temporada, tener un buen papel a nivel internacional.