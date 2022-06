Rafael Olarra, ex jugador de Universidad de Chile y hoy por hoy comentarista en ESPN, se refirió al mal momento que está viviendo Colo-Colo: “Es el técnico con un jugador, cuando es dos jugadores uno lo entiende, pero uno espera que desde afuera haya una tranquilidad, no que se meta a la cancha. Estamos hablando de eso porque se vio mal, se vio feo”.

“No puede meterse a la cancha, está prohibido y se dio. No estoy de acuerdo con Peric que esto venía y en algún minuto iba pasar y quería que pasara, yo creo que ningún técnico quiere que pasen estas situaciones, no es cotidiano ni lo he visto muchas veces”, complementó el ex Universidad de Chile.

En el cierre, el ex defensor advierte cansancio y que las cosas no andan bien en los albos: “Hay un desgaste en Colo Colo. Dicen que esto recién empieza, ¿qué está empezando? Va la mitad del Campeonato, ya se jugó la Libertadores, es otra temporada diferente a la de Europa y ya estamos en la mitad con Sudamericana a la vuelta de la esquina. Hay más dudas que cosas positivas. El fútbol de Colo Colo se estancó, no progreso. No es que haya perdido, pero se estancó”.

Rafael Olarra avisa que el panorama en Colo-Colo se puede poner bastante "feo".

Este jueves, Gustavo Quinteros y sus dirigidos tendrán una nueva oportunidad de mostrar una cara distinta a la que tuvieron en el debut de Copa Chile ante Deportes Temuco.