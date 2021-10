Rafael Olarra en ESPN, no se mostró de acuerdo con la decisión de enviar a los jóvenes a la cancha. "¡Cómo va a estar bien! No es un crecimiento orgánico o natural. Es un 'hay que salvar esto, vamos a debutar'. '¡Qué bueno, once jugadores!'", puntualizó el ex defensor.

Olarra apunta directamente a la dirigencia por el desaguisado de Rancagua. "Hay que ser responsable con tu cantera, con los protocolos. El argumento de (Edmundo) Valladares (presidente de Colo Colo) se cae con los relajos", advirtió.

"Está bien que lo diga para su club, para su gente, que hay que pelear hasta el final por el beneficio de la institución, pero se cae todo ese argumento con los relajos, lo que vimos y las imágenes que circulan por las redes", dijo el ex capitán de Universidad de Chile.

"Por eso yo digo que no está bien. ¿A la pelea los chicos? Hay que resguardar a esos chicos para que tengan un crecimiento óptimo y que lleguen al primer equipo de muy buena forma, no así", sentenció

