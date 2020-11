Rafael Dudamel y empate con Everton: “Por un descuido se nos escapó el partido”

El nuevo entrenador de Universidad de Chile, Rafael Dudamel, se refirió al empate que obtuvo ayer ante Everton por la fecha 20 del Campeonato Nacional.

Ayer tuvo su debut en la banca de Universidad de Chile el venezolano Rafael Dudamel. En un intenso encuentro, sus dirigidos rescataron un 1-1 ante Everton en el Estadio Sausalito, y destacó que sus dirigidos pueden dar mucho más, y que no obtuvieron la victoria debido a “un pequeño descuido”.

"El primer partido siempre es difícil, más cuando el torneo está en marcha y se hace más complicado cuando llegas al final de la semana, es poco y nada lo que puedes hacer", confesó una vez terminado el partido, en conversación con el Canal Del Fútbol.

Con respecto al desempeño de los jugadores universitarios, Dudamel se mostró esperanzado en lo que puedan rendir en un futuro. "Se les vio un poco comprimidos, la presencia de un nuevo entrenador lo genera, pero este grupo está para dar muchísimo más", argumentó el DT venezolano.

Sobre los mismo, agregó que con un nuevo entrenador "es normal el miedo a equivocarse. Les voy a perdonar cualquier cosa, menos que no lo intenten. Cuando se soltaronm pudimo, tener salidas bien elaboradas, pero nos despistamos en algunos fragmentos y nos generaron alguna ocasión".

"Por un pequeño descuido se nos escapó un resultado que nos deja con amargura porque lo teníamos controlado", destacó Dudamel, que también tuvo palabras para referirse a su proceso aislado tras dar positivo en un examen de coronavirus al llegar a nuestro país para asumir en la U.

"Recibí gran atención médica en todo momento en la residencia sanitaria, pero el encierro no es nunca bueno para nada, mentalmente fue bastante difícil, no se disfrutó para nada, hay que decir hoy después de sufrilro, hay que cuidarnos y tener cada día más confianza, este virus, realmente , no se lo deseo a nadie", concluyó.