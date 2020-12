Rafael Dudamel tras caer ante Cobresal: “No podemos entrar en pánico”

Después de perder ante Cobresal en El Salvador, Rafael Dudamel puso paños fríos y afirmó que aún “hay muchos puntos en disputa”.

El entrenador de Universidad de Chile, Rafael Dudamel, se refirió a la dura derrota que protagonizaron ayer sus dirigidos. Por la fecha 26 del Campeonato Nacional 2020, los azules cayeron por 2-0 ante Cobresal en el Estadio El Cobre en El Salvador, y sufren mirando la Tabla Ponderada, donde pelean los últimos puestos.

Tras la compleja caída, el DT venezolano asisitó a la conferencia de prensa donde puso paños fríos a la situación. "No podemos entrar en pánico, debemos tener cabeza fría, ser pensantes, hay muchos puntos en disputa, tener claridad en las ideas y eso te lo dan las circunstancias", indicó.

"Por un mal partido como el de hoy no voy a dudar de la capacidad de mis futbolistas, no me voy a atemorizar por eso", complementó. Cabe destacar que esta es la primera derrota desde que el ex entrenador de Atlético Mineiro llegó al Centro Deportivo Azul, ya que antes consiguió 1 victoria y 4 empates.

Sobre el mismo punto, señaló que "lo de hoy no estaba en nuestros planes. Espero el carácter y la jerarquía de nuestros jugadores, quedan 27 puntos y no podemos dejar que pase lo de hoy".

Con respecto a lo que significó el trámite del encuentro, y lo agotador que es siempre jugar en altura, Dudamel fue autocrítico. "Corríamos desde el desespero. Estuvimos distantes, le hicimos fácil el trabajo al rival".

Para finalizar, aclaró que “en el segundo tiempo, la idea era tener piernas más frescas con el ingreso de Walter. La receta es trabajar, tener claridad y ser capaces de sacar los resultados".