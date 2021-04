Rafael Dudamel se tiró en picada contra Ángelo Hermosilla tras polémico cobro

El entrenador de Universidad de Chile, Rafael Dudamel, dejó ver su molestia por el trabajo de Ángelo Hermosilla, que amargó el festejo azul en La Serena.

Gran polémica se generó ayer en la tercera fecha del Campeonato Nacional 2021, y una vez más debido al arbitraje. Esto porque en el duelo entre Deportes La Serena y Universidad de Chile el réferi, Angelo Hermosilla, anuló un gol azul de tiro libre cuando se jugaban los últimos minutos en el Estadio La Portada.

Después de que el gol de Mario Sandoval fuese anulado, el partido terminó 0-0, por lo que la U volvió a sumar solo un punto. Y tras el encuentro, Rafael Dudamel explicó que sus dirigidos se descontrolaron tras la jugada donde Gonzalo Espinoza recibió un duro golpe y fue él quien recibió amarilla.

"Fue un partido atractivo y bien jugado de nuestra parte. No nos llevamos los tres puntos por un error arbitral. Observé, corroboré lo que había visto en el partido con el video. El árbitro estaba bien posicionado, había autorizado la ejecución", señaló.

"Fue una grandísima ejecución de Sandoval y después la anuló y como le dijo a un jugador de La Serena, delante de mí, 'no supe qué hice, me confundí'. Luego me dijo que había anulado el gol y repetido porque no había autorizado con el silbato la ejecución, y no solo la autorizó, sino que estaba posicionado correctamente", complementó.

"Las contradicciones del árbitro me dejaron inquieto, por sus incoherencias, me deja con amargura", concluyó el venezolano. Además, añadió que "en lo futbolístico quedo agradado por las sensaciones que nos dejó el equipo, hoy competimos en un buen nivel".

Ahora, Universidad de Chile tendrá que dar vuelta la página lo más rápido posible para enfocarse en su próximo desafío. Esto porque en la cuarta fecha, programada para el fin de semana del domingo 25 de abril, el elenco universitario tendrá que enfrentar a Unión Española en busca de su primer triunfo.