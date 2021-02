Rafael Dudamel se sincera: "No fue fácil pelear el descenso con la U"

El entrenador de Universidad de Chile, Rafael Dudamel, se refirió a lo duro que fue para él llegar al cuadro universitario cuando estos peleaban por no descender.

Rafael Dudamel, entrenador venezolano de la U, se manifestó sobre lo que fue su llegada al cuadro universitario. Sobre eso, reconoció que vivió con una gran presión encima intentando modificar los esquemas para que los azules no descendieran a Primera B.

"No es sencillo pelear un descenso y menos en un grande como la U. Se convivía con mucha tensión, presión y angustia. Pero la frescura de un nuevo técnico pudo dar estabilidad y dar un mensaje positivo", señaló en conversación con Triángulo Deportivo a través de Instagram Live.

"Lo importante fue que el equipo se mantuvo sumando para mantenerse establece. Hubo más empates que derrotas, que mantuvieron al equipo de pie", complementó el ex arquero venezolano.

"En ningún momento se me pasó con la cabeza renunciar. Hay que saber convivir con las emociones externas, siempre ibamos midiendo la respuesta del grupo", agregó.

Sobre el aporte que ha dado a los azules desde su llegada, señaló que "un cambio de entrenador significa siempre un cambio de formas. Nosotros buscamos sumarle intensidad y elevar los niveles del equipo. Al principio costó y los jugadores lo sintieron"

"Tuvimos un remate de campeonato como lo esperábamos. Desde la parte física y táctica. Además hubo respuesta emocional con jugadores de gran experiencia, que supieron aprovechar su jerarquía", añadió.

Para finalizar, se refirió al recibimiento de los hinchas del “Romántico Viajero”, a lo que expresó que "no he podido disfrutar aún el apoyo incondicional del fánatico de la U, que me han contado experiencias maravillosas. Pero es la realidad que debemos afrontar".