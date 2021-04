Rafael Dudamel no dejará la U tras caída ante Colo Colo: “No pasa por mi cabeza”

El técnico de Universidad de Chile, Rafael Dudamel, reconoció que no planea abandonar a los azules tras caer por 1-0 ante Colo Colo.

El entrenador de Universidad de Chile, Rafael Dudamel, afirmó que no tiene entre sus planes renunciar a pesar de los negativos resultados obtenidos. Esto debido a la última caída azul, donde perdieron 1-0 ayer ante Colo Colo en el Estadio Monumental por la quinta fecha del Campeonato Nacional 2021.

Tras el partido jugado en Macul, donde los azules no ganan hace 20 años, recibió una dura pregunta. El venezolano fue consultado al respecto de una posible determinación de dejar su cargo, lo que negó tajantemente. "No pasa por mi cabeza", expresó.

"Es un análisis que hacen ustedes, y el cual yo no me puedo hacer eco. Yo me hago eco del análisis del partido, de lo que tengo que hacer día a día, mirar cómo actúa el equipo, y de eso si puedo responder", complementó el criticado estratega de los universitarios.

Con respecto al rendimiento de sus dirigidos, señaló que "después de una derrota no voy a quedar nunca contento, menos en un clásico. Pero considero que en el partido, el equipo siempre tuvo una propuesta muy clara. Quedó claro que el equipo futbolísticamente respondió a lo que habíamos trabajado".

"Nos faltó más calma para concretar las opciones que creamos. No siempre tuvimos una buena respuesta. En esa jugada del gol, mínimos detalles nos llevaron a terminar perdiendo el partido", añadió.

Para finalizar, Dudamel dejó en claro que no tiene "nada que reprocharle a mis futbolistas. Tuvieron una actitud, carácter y compromiso colectivo para estar a la altura del clásico".