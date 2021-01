Rafael Dudamel aclaró supuesto quiebre con el camarín de la U

El entrenador de Universidad de Chile, Rafael Dudamel, aseguró que los rumores sobre un quiebre con sus jugadores son totalmente falsos.

La paciencia de los hinchas de Universidad de Chile se está acabando, porque el cuadro azul ya suma su segunda campaña seguida peligrando con el descenso. En el campeonato de 2019, finalizaron en el penúltimo lugar de la tabla, y la suspensión del torneo evitó que descendieran, pero actualmente siguen sufriendo con la tabla ponderada.

El Romántico Viajero se ubica en el puesto 16º de la tabla de promedios, superando solo a Universidad de Concepción e Iquique. Debido a esto, la fase final del presente Campeonato Nacional será de vida o muerte para los azules en los partidos que le restan.

Con este complejo escenario debe lidiar el director técnico Rafael Dudamel, quien no ha logrado darle a entender a los jugadores su estilo de juego. Tanto así, que últimamente se ha rumoreado que existe un quiebre entre el venezolano y su cuerpo técnico con los jugadores azules.

Ante eso, Dudamel asistió este martes a conferencia de prensa, donde aprovechó para aclarar los rumores. El DT explicó que no existen conflictos al interior del camarín, y señaló que todos están enfocados en el mismo objetivo: salvarse del descenso.

"Yo no puedo responder una pregunta que viene llena de especulaciones, si te han dado esa información tiene dos opciones, o la de recurrir a tu informante, y que te den los nombres, e ir directamente con esos futbolistas, que dicen supuestamente esas manifestaciones", señaló de entrada.

"No comparto que haya un camarín quebrado, no hay un camarín quebrado, en los jugadores veo una camaradería, un respeto, una armonía en un grupo humano humilde, noble, profesional, que sabe junto con el cuerpo técnico y toda la institución la particular y apremiante situación que estamos enfrentando", añadió.

Sin embargo, no terminó ahí, ya que agregó que "no nos vamos a hacer eco de especulaciones, el grupo está compacto, unido, fuerte, y trabajando con el único objetivo de sacar adelante esta apremiante situación".

Para finalizar, el ex estratega de la Vinotinto destacó que está consciente del sentimiento de los fanáticos, quienes no la pasan bien con el mal momento, y recalcó que el tampoco la pasa bien.

"Lo pasan mal los hinchas, y lo pasamos mal nosotros, no podemos dormir tranquilos, estamos conviviendo con esta situación, no la estamos pasando bien", indicó.

Ahora, Universidad de Chile tendrá un importantísimo desafío en su lucha por no bajar a Primera B. Los azules viajarán hasta la Cuarta Región para enfrentarse a otro equipo complicado con la parte baja de la tabla, Coquimbo Unido, este viernes a partir de las 19:00 horas.