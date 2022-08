Rafa Olarra dice que la U es el peor equipo del campeonato

Uno que sabe lo que es vestir la camiseta de Universidad de Chile es Rafael Olarra, quien en el programa ESPN F Show tuvo duras palabras para analizar a la U, asegurando que ve difícil una salvación del Bulla y que es el equipo que tiene el peor fútbol del torneo.

“Vi al Audax, vi otros partidos no necesariamente de los equipos grandes y me doy cuenta que la U es la que juega de peor forma o de una forma que no va llegar a romper esta racha. Veo muy difícil que se rompa, si bien esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar”, arrancó comentando.

Además, dijo que: “Puede ser que eso me pase desde lo que me tocó vivir y de lo que genera un equipo como la U, muy lejano a otras épocas”.

“Si tu preguntas y yo lo he hecho en varios círculos, me hablan de que ven a la U como el equipo más débil del campeonato y eso es grave, es fuerte teniendo en consideración que viene la parte final donde se definen cosas y donde tienes que estar muy atento porque si no, te vas a la B”, remató.