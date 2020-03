El Cacique hará su debut en Copa Libertadoes el próximo miércoles ante El Jorge Wilstermann de Bolivia.

La danza de nombre se mantiene en el Estadio Monumental, Luiz Felipe Scolari y Gustavo Alfaro siguen negociando con Marcelo Espina, pero en el caso de que las dos opciones se caiga, hay un nombre que volvió a sonar fuerte en el directorio, se trara de Claudio Borghi.

Así lo reveló el programa Los Tenores en Radio ADN, quienes a través de su reportero Ávila Soto, dieron a conocer el nombre del ex entrenador del Cacique, el cual entro en la mesa directiva.

Cabe recordar que Claudio Borghi es el candidato del pueblo Colocolino y hoy está alejado de las canchas por su contrato con CDF, aunque el mismo no descartó volver al Popular en algún momento.

"Muchos dicen que lo que hice fue fácil, pero 14 o 15 técnicos no lo pudieron hacer. Es curioso, se supone que soy el huevón menos estable y el que más tiempo estuve. Es muy desgastante, el colocolino está de forma transversal, uno no puede escapar. Ahora que hablo algunas pavadas en televisión algunos hinchas se enojan porque critico a Colo Colo porque no entienden mi función”, aseguró hace una semana el Bichi.