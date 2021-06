Racing estaría interesado en otro chileno para sustituir a Marcelo Díaz

Desde Racing Club estarían sondeando el nombre de un seleccionado nacional para suplir a Marcelo Díaz, que ya tiene todo arreglado para jugar en Paraguay.

Tal y como se ha comunicado en los últimos días, Marcelo Díaz no continuará su carrera en Racing Club de Argentina. Esto después de que el mediocampista no renovara para poder volver a Chile a jugar por la U. Sin embargo, desde Azul Azul no levantaron el teléfono y el jugador seguirá su carrera en Paraguay.

Ante eso, desde la “Academia” ya planifican lo que será el reemplazo para el bicampeón de América con la Selección Chilena. Y otro futbolista chileno estaría en la mira del cuadro trasandino para suplir la salida de “Carepato” de Racing, donde se ganó el cariño de los hinchas con grandes actuaciones.

Se trata del seleccionado nacional, Pablo Galdames, quien se ha vuelto uno de los jugadores más cotizados en el mercado de fichajes. Esto porque termina su vínculo con Vélez Sarsfield, lo que ha causado que varios equipos pregunten por el jugador.

Y desde el barrio de Avellaneda esperan poder fichar al joven volante tras la partida de “Chelo” a Libertad de Paraguay. Así lo dio a conocer el Diario Olé, reconociendo que existe una gran necesidad de cubrir el puesto que deja el referente de Universidad de Chile.

Galdames, que actualmente está concentrado con La Roja en la Copa América, estaría muy cerca de seguir los pasos de su padre. Esto porque entre 2003 y 2004 fue jugador de Racing. Y en la nota lo destacan como una ventaja sobre Independiente, que igualmente busca al joven mediocampista.

El ex Unión Española tendría varias ofertas para analizar, e incluso desde el fútbol de Arabia Saudita intentaría ficharlo el Al Taawon. Situación que sería muy atractiva para el jugador en el ámbito económico. Eso sí, lo que estaría claro de momento es que las opciones de renovar con Vélez son poco probables.

Por ahora el futuro de Galdames tendrá que esperar a que finalice la participación de Chile en la Copa América. Torneo donde ha jugado pocos minutos, y solo vio acción al ingresar en el último suspiro del partido con Argentina.