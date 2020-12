El ex líder de Gondwana es fanático de los albos y lo manifiesta constantemente en sus redes sociales.

En conversación con Radio ADN, el músico explicó lo difícil que ha sido realizar música sin publico y lo comparó con lo que pasa en los estadios de fútbol. “La localía de los equipos no está siendo factor porque no está el público en los estadios”, para luego referirse al momento del club se sus amores.

“No me digan nada por favor. Mago Valdivia por favor, no nos hagan estar ni cerca de la B” para luego agregar “es algo casi inédito, yo no recuerdo a Colo Colo en este escenario. No pierdo la fe, fiel a mi estilo positivo, siento que todavía quedan chances".

“Siento que el otro día, a pesar de que fue un empate contra católica, fue una señal de como el primero no le pudo ganar al último. Eso indica que Católica no pudo con el espíritu de Colo Colo, contra el carisma del equipo, de la camiseta y eso es lo que tiene que salir de aquí en más y lograr la misma impronta en cada partido”.

“Cada partido que queda es una final y tienen que salir con la convicción de que son el equipo que tiene los mayores logros deportivos en la historia de este país”, cerró.