Quinteros y Nicolás Blandi: "Nunca pudo demostrar sus condiciones para estar en Colo Colo"

El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, también habló sobre su continuidad y afirmó que buscará pelear el campeonato e ir a la Copa Libertadores 2022.

Después de mucha pelea, Colo Colo dio por finalizada la temporada más oscura en su historia, donde se salvaron en la última fecha del descenso. Por ende, la dirigencia de Blanco y Negro comunicó que varios referentes no seguirán en Macul, como es el caso de Esteban Paredes, Jorge Valdivia y Matías Fernández, entre otros. Para así rejuvenecer el plantel y competir por el campeonato.

Con respecto a eso, el tecnico del “Cacique”, Gustavo Quinteros, dialogó con radio Futuro sobre lo que será la temporada 2021. Ante eso, señaló que la reestructuración del plantel que ha generado tanta controversia estos últimos días ya estaba acordada desde octubre, sin importar si se salvaban del descenso o no.

“Este es un proyecto desde octubre y eso ya estaba estipulado que se iba a renovar el plantel. Es un tema hablado, pero el directorio ya entregó esa información (…) aún tenemos reuniones pendientes con Aníbal Mosa y Harold Mayne-Nicholls para armar un plantel competitivo para esta temporada”, comenzó.

Con respecto a lo vivido este último tiempo en el cuadro de Macul, señaló que“cuando uno llega a un club, armas un plantel y partes desde el inicio de temporada tienes toda la responsabilidad. Pero cuando llegas a un club que tiene varios problemas dentro y fuera de la cancha, las responsabilidades son compartidas”.

Pero no terminó ahí, ya que también tuvo palabras para referirse a la situación del atacante argentino Nicolás Blandi. El trasandino arribó como una de las grandes promesas del ataque albo, pero que simplemente no estuvo a la altura para ser el goleador que necesitaban en el Estadio Monumental.

“Ese es un tema que tenemos que solucionar. Cuando llegué le di a todos los futbolistas la misma oportunidad, a todos los jugadores que merecían jugar, jugaron.Pude cometer errores en elegir ciertos jugadores para determinados partidos, pero todos tuvieron su oportunidad”, expresó.

“Él no pudo nunca llegar a su mejor nivel, nunca durante estos cuatro meses pudo llegar a ser el mejor Blandi que conocemos todos. No sé bien en qué situación está, él está buscando la opción en otros clubes y en algunos lugares aún no se cierra el libro de pases”, añadió.

“Blandi nunca me pudo demostrar a mí y demostrar sus condiciones que está para quedarse en Colo Colo, jugar a su mejor nivel y poder ayudar al equipo a clasificar a una Copa Libertadores y eso él lo sabe, porque cada jugador sabe cómo jugó. En cuatro meses tienes que llegar a tu mejor nivel. Yo lo hablé con cada futbolista”, reconoció.

“No tengo dudas que estamos buscando la posibilidad de incorporar a un jugador, porque si Blandi no se va o no consigue un club, él no ha demostrado sus condiciones todavía y no queremos quedar con inconvenientes o con la falta de un jugador en una posición muy importante”, concluyó.