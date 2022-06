Quinteros se refiere al posible regreso de Vidal a Colo-Colo

Según información de TyC Sports, desde Blanco y Negro se metió en el camino de Boca Juniors y contactaron con el King para ofrecerle su soñado regreso al Estadio Monumental.

En la conferencia de prensa que se realizó en el Estadio Monumental, donde el entrenador fue contundente en sus palabras señalando que, si bien no conoce los detalles al respecto, sería un refuerzo de primer nivel.

“Sería fantástico que pueda volver, pero yo por lo menos no sé nada, no me han informado de nada y no estoy al tanto de eso”, comenzó explicando el estratega.

“Siempre que un gran jugador como lo es él en algún momento pueda volver al equipo, sería muy lindo para todos, para la institución y para todos nosotros”, aseveró Quinteros.