Quinteros se muestra muy afectado por el caso de Jordhy Thompson

Después de derrotar 1-2 a Magallanes Gustavo Quinteros se refirió por primera vez al caso de Jordhy Thompson, quien se encuentra en prisión preventiva tras ser imputado por femicidio frustrado. Fue ahí donde el entrenador se mostró bastante afectado por toda la situación.

"Tengo una pena enorme, mucha angustia porque es un pibe que con nosotros se ha portado muy bien. Tiene un problema grave de formación, educación y personalidad", comenzó diciendo postpartido en TNT Sports.

En esa misma línea, Gustavo Quinteros mencionó que "yo y mi cuerpo técnico quisimos hacer todo lo posible por reinsertarlo y no estamos arrepentidos".

Luego, el entrenador de Colo Colo recalcó que hay que tomar medidas mayores con Jordhy Thompson para poder recuperarlo y que no se pierda en otras malas conductas.

"Yo creo que tiene que haber algo más grande, una institución como un gremio de futbolistas debería ayudarlo en su desarrollo, por sus problemas de niñez, para así poder recuperar a la persona. Me interesa él como persona y no como jugador. Ojalá pueda recuperarse y ser un deportista y una persona de bien", agregó Quinteros.

Luego agregó que "yo soy un tipo que cuando hay una persona que tiene problemas graves, quiero que salga de ese problema. Hoy no te puedo decir nada, espero que todo lo que se dice no sea verdad, porque si no todo lo que se ha trabajado fue en vano. Esperemos lo que diga la Justicia y lamento mucho lo que haya pasado ahí", culminó el estratega.