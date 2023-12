Quinteros se defiende y carga contra presidente del CSD Colo Colo

Tras su salida de la institución Gustavo Quinteros recibió duras acusaciones por parte de Matías Camacho, presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, quien lo acusó de tener reuniones indebidas en el Estadio Monumental con representantes de jugadores. Fue por esto que el entrenador salió a dar sus descargos.

"Con Edmundo Valladares y Edison Marchant las cosas hubiesen sido totalmente distintas. No sé por qué fue ese cambio. Lamentablemente no fue bueno para el club, porque la mayoría de los jugadores no tienen relación con ese personaje que salió a hablar ahora. Esperó que me vaya para hablar y tratar de difamarme", comenzó diciendo Quinteros en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

En ese mismo sentido, dijo que "creo que va a contagiar a la gente que piensa como él nada más. A la mayoría de la gente inteligente, que me conoce y sabe cómo soy como profesional, no creo que se contagie de estas mentiras. Estoy tranquilo, muy tranquilo y no quiero darle demasiado espacio a alguien que para mí no existe".

Luego de eso, el entrenador aprovechó de aclarar su relación con los jugadores, la cual también fue puesta en duda por Camacho. "Habló de que yo tenía mala relación con los jugadores. Los primeros que me llamaron fueron Maxi Falcón, (Esteban) Pavez y Emiliano Amor (...) Esas mentiras tienen patas cortas, los mismos jugadores lo hicieron público. O sea que quedaron como mentirosos ellos", señaló.

De esta manera Gustavo Quinteros puso fin a la polémica que protagonizó también Matías Camacho, actual presidente del CSD Colo Colo. El exentrenador de los albos conversó sin filtro para desmentir todas las acusaciones en su contra, principalmente su relación con algunos jugadores del plantel.