El DT albo suena fuerte en la Roja de todos, Quinteros abordó el supuesto interés desde la ANFP: “Hoy no quiero hablar de ese tema, no estoy metido en ese tema, solo pienso en Colo Colo y el partido con River. Solo puedo decir que es un orgullo ser tenido en cuenta para dirigir a la selección, pero no voy a decir más que eso, porque hoy pensamos en el partido de copa y el domingo contra O’Higgins. No voy más allá de eso”, expresó.

Para terminar, el actual técnico de Colo Colo comparó lo que es estar en una selección y en un club, experiencias que conoce muy bien, ya que dirigió a la Selección de Bolivia y Ecuador.

“El trabajo día a día es muy lindo, exigente, pero te da a veces mucha más tranquilidad para poder plasmar en la cancha rápido lo que quieres porque tienes a los jugadores todos los días, entonces en cuatro semanas la propuesta se ve en el campo”.

“En una selección los tienes cada tres o cuatro meses, esperar que vengan bien, que los jugadores jueguen en sus clubes y tienes a veces sólo dos o tres días para entrenar. En ese sentido necesitas más tiempo para que el equipo juegue de la manera ideal. Estar en un club como Colo Colo es muy lindo, dirigir una selección también, pero la diferencia es tener a los jugadores todos los días”, cerró Quinteros.

Ahora, el técnico y el cuadro popular están con la mira puesta en el partido ante River Plate que tendrá lugar en el Estadio Monumental de Buenos Aires el día jueves 19 de mayo a las 20:00 hrs. de Chile.

