Quinteros: "Me pondría contento que Mosa siguiera, siempre apoyó mi gestión"

El técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, se refirió al remate de acciones del presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.

Gran tensión generó hoy el entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, al indicar que sus deseos son que Aníbal Mosa continúe en Blanco y Negro. El presidente de la concesionaria anunció su determinación de suspender el remate de sus acciones tras la decisión de Larraín Vial de vender el paquete de las suyas.

"Me enteré hace unos minutos. Estoy enfocado en el trabjo que me corresponde en el día a día, pero me pondría contento que siga Mosa. Porque él me trajo al club y siempre apoyó en todo momento mi gestión. Ojalá que pueda seguir y que podamos entre todos seguir levantando a Colo Colo", señaló.

De igual manera fue consultado sobre los protocolos sanitarios que rigen actualmente en el fútbol chileno. Esto tras la reunión que mantuvo el técnico de Universidad de Chile, Rafael Dudamel, con algunos jugadores y solicitó a los clubes cumplir con las normativas establecidas.

"Estamos tratando de hacerlo y cumplimos todos los protocolos, no usamos las instalaciones, los jugadores llegan, entrenan y se van. Cumplimos al pie de la letra lo que tenemos que hacer para poder avanzar, evitar que esto se siga propagando”, agregó.

“Haciendo la función de cuidarnos mucho, no hacer reuniones en lugares cerrados, solo en la cancha, en lugares abiertos. Ojalá que en todos los equipos del país y en todas las actividades se pueda seguir cumpliendo al pie de la letra para no sufrir consecuencias", destacó.

Finalmente, se manifestó ante la posibilidad de que llegue solo uno de los dos refuerzos que pidió para cerrar el plantel albo. "Estamos buscando cerrar el plantel para reemplazar a los jugadores que se fueron y lo hemos hecho en las demás posiciones”.

“No tengo dudas que vamos a incorporar al menos a uno de los dos, ojalá los dos. Sino esperar hasta mitad de año para incorporar el otro y tener casi dos jugadores por lo menos por puesto. Para poder competir toda la temporada sin inconvenientes", concluyó.