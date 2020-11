Quinteros celebra: "La solución del problema del presidente con los jugadores fue fundamental"

El entrenador de Colo-Colo, Gustavo Quinteros, apreció el gesto entre jugadores y dirigentes, y confesó que el acto fue fundamental para la victoria de hoy.

Un frenético partido vivió hoy Colo-Colo en el Estadio Monumental. Con ruda incluída, el Cacique venció a Deportes Antofagasta por 1-0 con un agónico gol de Iván Morales al minuto 90. De esa manera, los albos consiguieron su primera victoria en ocho meses, y sumó puntos para comenzar a salir del fondo de la tabla.

El director técnico del Eterno Campeón, Gustavo Quinteros, llegó con la cara llena de risa a la sala de prensa tras la necesaria victoria. Así, reconoció que la evolución del estado físico de los jugadores fue vital, pero mucho más importante fue la reconociliación entre el plantel y los dirigentes albos.

"Hoy presionamos y jugamos bien. Si no hubiéramos ganado, habría dicho lo mismo a los jugadores, a quienes felicité. Ahora sí los jugadores están para correr 90 minutos todos los partidos", confesó el ex DT de Universidad Católica en la conferencia de prensa post partido.

También agregó que "no tengo dudas que la solución del problema del presidente con los jugadores fue fundamental".

Quinteros además tuvo solo buenos calificativos para el debut del central uruguayo de 23 años, Maximiliano Falcón:"Tuvo un partido muy bueno, es un chico joven y creo que le va a dar mucho a Colo Colo en el futuro. Hoy jugó porque Barroso tuvo una molestia en la semana, yo lo iba a ir metiendo de a poco. Los vamos a necesitar a todos".

Con respecto al autor del agónico gol, Iván Morales, el estratega argentino confesó que "tuve una charla muy interesante con él. Es un chico que está muy comprometido, quiere jugar, pero todavía no está para 90 minutos, porque viene de una lesión. Los minutos que entró fue muy importante, es peligroso y potente".

Otro punto al que se refirió el ex técnico de la Selección Boliviana fue a los refuerzos, ya que urgen piernas para salir del fondo. "Necesitamos variantes desde mitad de cancha hacia adelante. Ignacio Jara es uno de los jugadores en que estamos interesados", detalló.

Finalmente, fue consultado sobre la polémica planta de ruda sembrada en los pastos del Estadio Monumental. Pero, fiel a su estilo, fue claro y no cayó en el juego: "No me meto en cosas que no sean de trabajo", concluyó.

Ahora, en Macul se enfocan en su próximo desafío para abandonar la zona de descenso, que ha provocado que los hinchas albos sueñen con el Fantasma de la B. De esa manera, los albos visitarán este sábado a Palestino, en un duelo que se jugará en el Estadio Municipal de La Cisterna desde las 11:00 horas.