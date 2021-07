Quinteros bromeó con Iván Morales tras tremenda victoria de Colo Colo

El director técnico de Colo Colo aplaudió el gran trabajo que realizó Iván Morales en la victoria alba por 4-0 ante La Serena por la Copa Chile.

Iván Morales pasa por su mejor año en Colo Colo. Y es que el atacante albo se ha ganado el puesto a punta de goles, y también ha contado con un gran respaldo: Gustavo Quinteros.

El técnico del "Cacique" apoyó al canterano albo en sus momentos más difíciles. Pero también le hizo recomendaciones de los pasos a seguir para aprovechar sus condiciones, las cuales no había aprovechado totalmente. Pero ahora el tema parece haber cambiado.

Y, tras la abultada victoria por 7-1 en el global a Deportes La Serena por Copa Chile, Quinteros bromeó con el jugador. Esto porque en conversación con TNT Sports, y sabiendo que el ariete lo escuchaba, el estratega le tiró una broma.

“Está muy bien Iván Morales. No hay que decirle mucho porque se agranda (ríe). Venía de estar parado, de una lesión, le dimos confianza, se puso en forma y está rindiendo bien para el equipo”, disparó.

Por otra parte, el formado en Colo Colo indicó que “el profe (Gustavo Quinteros) me dio la confianza y me metió presión también. Me dijo qué tenía que hacer o si no no iba a jugar. Me gusta esa presión, es linda. El cuerpo técnico nos da todo el apoyo y por eso el grupo está bien unido. Me llevo bien con todos”.

De esta forma, Iván Morales registra su mejor temporada como profesional y, obviamente, en Colo Colo. Esto porque registra nueve goles, de los cuales anotó uno en la Supercopa, cinco en el Campeonato Nacional y ahora tres en la Copa Chile.