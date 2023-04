Quinteros a Jordhy Thompson: "Ahí hay una relación enfermiza, hay culpabilidad de ambos"

El entrenador de Colo-Colo sacó la voz sobre el delicado caso de Jordhy Thompson. Quinteros enfrentó a los medios en conferencia de prensa.

“En la mañana me causó sorpresa todos estos comentarios y lo que se dice sobre Jordhy y un nuevo posible encuentro con la persona que había tenido problemas. A mí me sorprende porque Jordhy por parte del club y por parte nuestra no tenía ningún permiso para volver a tener relación o estar cerca de esa persona y me extraña también que esa persona que fue agredida, se haya reunido con Jordhy”, comenzó declarando Quinteros.

Ahí vino una polémica frase del DT respecto a la ex pareja: “a mí me parece que ahí hay una relación enfermiza, acá hay culpabilidad de ambos si es así. Ninguno de los dos tendría que estar juntos, nosotros estamos tratando de ayudar a Jordhy Thompson a cambiar para que sea una persona mejor, que cambie su forma de ser, pero veo también que la otra persona debe tener ayuda también para que no vuelva a estar juntos porque a mí me extraña que, si esto es así, de que vuelvan a estar juntos, cuando Jordhy agredió a esa persona”.

“Nosotros como club, yo como cuerpo técnico cualquier jugador que tenga problemas de adicción personales o familia, vamos a hacer todo lo posible para que ese jugador cambie y sea mejor persona. Esa es la idea de siempre, hoy lamentablemente por estos posibles estos hechos, que no se quien determinará si esto es verdad, determinará los pasos a seguir y las personas entendidas”, declaró.

“Hoy nosotros como institución queremos lo mejor para que estas personas con problemas puedan cambiar y ser distintos, Por nuestra parte vamos a seguir intentando que Jordhy Thompson sea una mejor persona, pueda cambiar y ojalá que del otro lado se pueda hacer lo mismo, para que no haya más encuentros”, cerró.